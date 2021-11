Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda prende autor de feminicídio, Crime aconteceu em abril de 2012

A Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda cumpriu, nessa quarta-feira (17), o mandado de prisão definitiva contra Givaldo Anjos dos Santos de Jesus, acusado de cometer o crime de feminicídio.

A prisão ocorreu na residência do autor do crime, localizada no Conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

O feminicídio aconteceu em abril de 2012, quando, motivado por ciúmes, Givaldo matou a esposa com disparos de arma de fogo. Em decorrência desse delito, o homem foi condenado a uma pena de 14 anos de prisão.