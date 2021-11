Funcionários do transporte público de Aracaju realizam manifestação na porta da Prefeitura

“A empresa demitiu, mas até o momento não recebemos salários e nem a rescisão”. Essa é a fala do Gilvan Oliveira, que está entre os mais de 250 funcionários das empresas de ônibus do transporte público de Aracaju que foram demitidos no dia 9 de novembro deste ano. Sem respostas, o grupo realiza uma manifestação na porta da Prefeitura da capital, na manhã desta quinta-feira, 18.

O assunto foi destaque no programa Alerta 99, da rádio Fan FM. Durante a entrevista, o ex-funcionário da empresa Progresso falou das dificuldades que ele e os outros colegas estão passando nessa situação.

“Não existe conversa entre funcionário e o patrão. Todos os dias vamos até a empresa para saber quando vão nos pagar e nunca tem uma resposta definitiva. Quem continua trabalhando sofre ameaças, seja com mudança nas escalas ou que vai ser mandado embora. Tem funcionário com três férias vencidas”, relatou o ex-funcionário.

Ainda na entrevista, Gilvan falou que o grupo já acionou o Ministério Público, mas que até o momento não obteve resposta. A ideia da categoria é conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira para que alguma solução seja tomada. “A manifestação só vai envolver os funcionários que foram demitidos. Não terá paralisação nos ônibus. Estamos indo para porta da Prefeitura para pedir que Edvaldo esteja do nosso lado e nos ajude a resolver essa situação”, explicou Gilvan.

Com informações da Fan F1

