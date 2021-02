Polícia Civil de Lagarto recupera motocicletas fruto de roubo e receptação

A Delegacia Regional de Lagarto recuperou duas motocicletas entre a quarta-feira, 24, e a quinta, 25. O primeiro veículo foi localizado pela equipe de plantão da noite da quarta-feira e que titulariza a 1ª Divisão da unidade policial. A segunda motocicleta foi encontrada em atuação conjunta das equipes da delegacia.

A ação policial que resultou na apreensão da primeira motocicleta foi coordenada pelo delegado Allison Lial. Os agentes foram ao povoado Colônia 13, em Lagarto, e, após conversas com moradores da região e realização de diligências, foi possível localizar o responsável pela aquisição do veículo.

O proprietário do automóvel já foi devidamente comunicado sobre a apreensão da motocicleta e informado quanto à necessidade de comparecimento à delegacia de polícia para ter o seu bem restituído.

Dando continuidade às investigações, na tarde dessa quinta-feira, 25, em atuação conjunta das equipes da Delegacia Regional de Lagarto, a outra motocicleta envolvida na transação ilícita também foi apreendida, encontrando-se com parte da numeração suprimida.

Os delegados Michele Araújo e Matheus Cardillo informam que os envolvidos no assalto responderão pelo crime de roubo e os compradores do bem subtraído poderão responder pelo crime de receptação, além do delito de adulteração de sinal de veículo automotor.

A Polícia Civil de Sergipe informa que está atenta aos anseios da população e pede que qualquer informação seja encaminhada ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.