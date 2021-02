RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Episódio de hoje, Títulos, Títulos e Títulos

TÍTULOS

Mais dois títulos de Cidadão Gloriense foram concedidos na última sessão da câmara de vereadores de Nossa Senhora da Glória. Os contemplados da vez, Bosco Costa (Deputado Federal) e Dr. Leonel (Médico).

ÁGUA

Já há algum tempo a câmara de vereadores tentam uma audiência com o governo do estado para tratar da falta de água no município, mas ao que parece, essa não é uma prioridade de Belivaldo.

DISCURSOS ACALORADOS

Ontem não teve.

OUTRAS PROPOSTAS

No mais, existe um embate entre prefeitura e Energisa quando o assunto é mudança de poste. Existem mudanças que a Energisa se recusa a fazer, pois quer que a prefeitura arque com as despesas, enquanto isso alguns postes demoram a serem removidos ou trocados de lugar.

*Sessão fria para quem gosta de um bom debate.