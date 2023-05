A Polícia Civil de Porto da Folha prendeu um investigado de 31 anos pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido na cidade Batalha, em Alagoas. A ação policial aconteceu nessa quarta-feira, 18, em Porto da Folha.

De acordo com as informações da polícia, havia um mandado de prisão temporária expedido pela justiça alagoana em razão do suposto homicídio praticado em fevereiro deste ano, motivado por briga familiar.

Como resultado das investigações e diligências realizadas, o foragido foi localizado no município de Porto da Folha e, na quarta, a equipe policial da região deu cumprimento ao mandado de prisão.

O suspeito também é investigado por outro crime de homicídio, ocorrido no ano de 2016. Após detenção, o foragido está à disposição da Justiça.