Polícia Civil e PRF prendem homem em flagrante por receptação

Policiais da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio da Delegacia Regional de Itabaiana e da Polícia Rodoviária Federal prenderam em flagrante Bruno Souza Hora, pelo crime de receptação. Ele estava em posse de, aproximadamente, 600 maços de cigarro que entraram ilegalmente em território nacional. O caso ocorreu na manhã dessa quinta-feira (4).

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, no interrogatório, Bruno afirmou que sabia da origem ilícita do produto quando o adquiriu em Itabaiana. Ele também informou que iria revender os cigarros na cidade de Frei Paulo. O material apreendido figura na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre marcas ilegais vendidas no país.

O delegado Gledson Santos reafirmou a importância da integração entre as instituições que compõem a segurança pública. A Polícia Civil também relembra que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.