Polícia Civil flagra autor de furto ocorrido na Rodoviária de Monte Alegre de Sergipe e recupera objeto subtraído

A Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe prendeu em flagrante na terça-feira, 30, um homem envolvido no furto ocorrido numa lanchonete situada na Rodoviária de Monte Alegre. A detenção ocorreu instantes após o delito.

Na manhã da terça, agentes da Delegacia de Monte Alegre foram acionados pelo proprietário de uma lanchonete situada na rodoviária do município. Segundo ele, ao chegar no local de trabalho, percebeu que o imóvel estava arrombado, e um relógio e certa quantia em dinheiro tinham sido furtados.

De imediato, a Polícia Civil partiu em diligências, no sentido de levantar informações sobre possíveis suspeitos. Durante a ação, um envolvido no furto foi localizado e flagrado com o relógio subtraído da lanchonete.

O autor foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Monte Alegre. “A ação, desencadeada rapidamente, teve sucesso graças à comunicação imediata da vítima e à colaboração da população. As investigações continuarão, para comprovar o envolvimento de outros suspeitos”, declarou o delegado Arthur Herbas, que está à frente da delegacia local.