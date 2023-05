Equipe do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu pouco mais de 1kg de cocaína e uma pistola 9mm no bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (11).

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade e recebeu a comunicação de um atropelamento de ciclista. O veículo foi encontrado estacionado na lateral de um supermercado.

No momento em que os policiais verificavam o carro, um homem se aproximou e, ao perceber a presença policial, fugiu a pé, deixando cair uma sacola plástica.

Os policiais verificaram a sacola e identificaram que havia a chave do veículo, dois pacotes contendo cocaína pesando mais de 1kg. Na busca veículo, embaixo do banco, foi encontrada uma pistola 9mm com carregador e três munições.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.