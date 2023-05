Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana deflagraram uma ação policial para a prisão de um ex-presidiário investigado por diversos roubos contra correspondentes bancários na Região. Ele foi identificado como Waltenison Silva Barbosa. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (5).

De acordo com as informações policiais, a ação ocorreu na travessa Francolino Alves dos Santos. No momento em que os policiais civis comunicaram a abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo calibre .38, que encontrava-se em sua cintura, entrou em confronto, foi atingido, socorrido e morreu no Hospital Regional de Itabaiana.

Ainda conforme as informações policiais, o investigado alvo da ação já havia cumprido pena e respondia diversos processos, Conforme a apuração policial, ele era bastante conhecido nos meios policiais por fazer parte de um grupo criminoso especializado em praticar roubos contra correspondentes bancários.