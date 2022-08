Polícia Civil localiza suspeitos de furtos a sítios em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana prendeu em flagrante um investigado por furtos a sítios na região e apreendeu um adolescente envolvido no caso. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 9, no município de Itabaiana.

Como resultado das investigações coordenadas pelos delegados Matheus Cardillo e Josenildo Brito, a Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais realizou a prisão em flagrante do suspeito e a apreensão do adolescente, que foram localizados em posse de diversos materiais retirados das vítimas.

De acordo com as informações da polícia, os moradores da região itabaianense buscaram a delegacia e relataram que os suspeitos invadiam as propriedades e furtavam os materiais encontrados nas localidades.

Os investigados estão à disposição da Justiça, para as providências necessárias.