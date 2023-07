Policiais civis cumpriram mandado de prisão contra homem com sentença condenatória definitiva por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, crime ocorrido no ano de 2019, na cidade de Porto da Folha. A detenção ocorreu nesta quinta-feira, 06, no centro do município.

Após terem acesso ao mandado de prisão definitiva expedido pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil de Porto da Folha realizou diligências para prender o sentenciado.

Ele já se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante será preservado.