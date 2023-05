Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto cumpriram o mandado de prisão de um homem de 71 anos condenado pela Justiça em decorrência do crime de homicídio. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (24).

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no ano de 1999. Ele estava foragido e foi encontrado nesta quarta-feira no Povoado Pau de Colher, zona rural do município de Tobias Barreto.

O preso já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.