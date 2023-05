A Delegacia Regional de Tobias Barreto deflagrou uma operação para cumprimento de mandados de prisão contra investigados por homicídio. A ação policial, que ocorreu nesta quarta-feira (24), nos bairros Maria do Carmo e Padre Pedro, em Tobias Barreto resultou em quatro prisões. Um objeto cortante utilizado para agredir a vítima foi apreendido.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, o crime ocorreu neste ano. A vítima, um homem, estava em frente à sua residência, ingerindo bebida alcoólica, quando foi surpreendida pelos quatro investigados. A vítima foi atingida várias vezes com um facão e com tijoladas.

Conforme a apuração policial, após as agressões, os suspeitos ainda quebraram os móveis da casa da vítima e atearam fogo no imóvel. A vítima faleceu dias depois, em decorrência das lesões sofridas pela agressão praticada pelo grupo.

“Os quatro suspeitos foram encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Esse crime é um exemplo da barbárie que um ser humano pode cometer. A vítima não tinha condições de defesa, estava em frente de sua casa, e os agressores ainda atearam fogo no local”, pontuou o delegado Francisco Gerlandio.