Polícia Civil prende dois suspeitos por homicídio qualificado em Porto da Folha

Policiais civis de Porto da Folha prenderam dois suspeitos pelo homicídio qualificado contra Fábio Junior da Silva, ocorrido no dia 29 de junho, no próprio município. A ação foi realizada nesta terça-feira, dia 19, em cumprimento a mandado de prisão.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou investigação, para elucidar o caso e suas motivações. Dessa forma, foram colhidos depoimentos de testemunhas, que apontaram para dois suspeitos, os quais pretendiam fugir da cidade.

Assim, com mandado expedido pela Justiça local, as equipes policias efetuaram a prisão dos investigados. As detenções também ocorreram no município do Alto Sertão Sergipano.

Os homens foram conduzidos ao Fórum de Porto da Folha e encaminhados para a audiência de custódia, na qual foi determinada a prisão temporária.