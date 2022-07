Parcerias e aquisições movimentam e aprimoram a área de legaltech

A gestão de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia atendida pela Projuris já havia sido contemplada com a parceria estabelecida com a Macdata, empresa especializada em serviços e softwares de cálculos judiciais. No início do ano, a desenvolvedora de softwares Softplan, que fechou 2021 com faturamento de 428 milhões de reais, comprou a Projuris, ingressando firme na área jurídica. “Essa movimentação gera grande sinergia e projeta ainda mais a Macdata quando o assunto é controle de passivo, provisionamento e cálculos judiciais em geral”, avalia Antonio Carlos Alvim de Macedo, CEO da Macdata.

Já Cristiano Silva, diretor de marketing da Projuris, explica a parceria com a Macdata. “Na Projuris sempre tivemos como prática as parcerias. Entendemos que, para sermos ainda melhores, precisamos contar com grandes especialistas. Buscamos sempre a conveniência de consumo para o nosso cliente com base em suas demandas”. O caso da Macdata, prossegue Silva, não é diferente. “Especialidade traz produtividade para se conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou custo. Queremos isto para nossos clientes”.

A indefinição quanto à aceitação de índices econômicos por parte da Justiça vem confundindo profissionais de advocacia e pode comprometer os resultados das ações judiciais. “Infelizmente, a complexidade dos cálculos e dos índices que devem ser aplicados geram um ambiente que demanda muito cuidado. O risco operacional é inerente. Para mitigar estes riscos, recomendamos trabalhar com os melhores”, observa o diretor de Marketing da Projuris.

Serviços de BPO (Business Process Outsourcing), como os da Projuris/Macdata, são bem aceitos por este mercado. “Muitas empresas terceirizam a gestão da sua carteira de processos e ter um especialista para validar os cálculos, valores, melhora o compliance da operação”, acrescenta Silva.

Força

Sobre a aquisição da Projuris pela Softplan, o executivo é taxativo. “Agora, juntos, Softplan e Projuris, somos mais fortes e precisamos manter foco em nossas operações, fazendo parcerias com os especialistas por tipo de demanda”. A Projuris atende grupos como Samsung, Cielo, Ford, Rodobens, Cacau Show e Copel. Tem na carteira cerca de 4.000 escritórios de advocacia e 600 empresas. Apresentou faturamento de R$ 50 milhões em 2021.

Há 25 anos a Macdata vem desenvolvendo softwares e prestando serviços em cálculos financeiros e judiciais, oferecendo soluções para a gestão de provisionamento jurídico, levantamento de passivos, saneamento de passivos trabalhistas e cálculos em processos coletivos. Opera junto a escritórios de advocacia, departamentos jurídicos de corporações do ramo comercial, industrial e de serviços, instituições bancárias, empresas e fundações públicas e particulares, além de tribunais, fóruns e órgãos oficiais, com dados armazenados em nuvem na (AWS)-Amazon para total segurança.