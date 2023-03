Polícia Civil prende em flagrante homem que portava drogas e munição em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana, por meio da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes, prendeu em flagrante um homem que portava uma arma de fogo e substâncias semelhantes à maconha. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 29, no próprio município de Itabaiana.



A detenção foi realizada no momento em que a polícia fazia uma ação nos bairros Oviedo Teixeira e Campo Grande, como forma de combate ao tráfico de drogas ilícita nos dois locais.

O homem foi detido em flagrante, portando uma munição calibre 9mm, entorpecentes, dinheiro e celulares. Durante as investigações, diversos outros usuários foram visto no local, corroborando com a suspeita de tráfico de drogas no local.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso.