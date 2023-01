Polícia Civil prende em flagrante suspeito de furto qualificado em Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante um homem suspeito de cometer o crime de furto qualificado com destruição de obstáculos, ocorrido no bairro Centro, em Estância. A ação policial ocorreu durante a manhã dessa quinta-feira (16).

Com base nos relatos de dois proprietários de estabelecimentos comerciais do Centro do município, que narravam que uma padaria e uma farmácia foram invadidas na madrugada, os policiais civis tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança.

Nas imagens, aparece um suspeito no local do crime, furtando dinheiro e um aparelho celular da caixa registradora de uma padaria. Os policiais fizeram diligências e identificaram o suspeito que possuía as mesmas características do autor do crime, inclusive com a mesma tatuagem que aparece no vídeo das câmeras de segurança.

Ao ser perguntado sobre os fatos, ele confessou ter cometido o furto na companhia de outro suspeito conhecido como “Veio”. O homem foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O investigado já está à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

Ele já havia sido preso por roubo a celulares, em Estância, e na última madrugada quebrou e descartou a tornozeleira eletrônica que fazia uso, vindo a praticar os crimes de furto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.