Nesta segunda-feira, 1º, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 32 anos investigado pelo roubo do celular de uma idosa de 70 anos em Propriá. A ação criminosa contou com outro suspeito, que já se encontra detido.

O crime aconteceu em março do ano passado, quando uma idosa estava sentada na porta de sua residência e teve seu aparelho telefônico roubado. A vítima utilizava o celular quando o item foi tomado de suas mãos pelos investigados.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, responsável pela investigação do caso, o primeiro suspeito foi preso em abril de 2023, um mês após o crime. Foi possível investigar os autores do crime com o auxílio de câmeras de segurança e provas testemunhais.

Agora, o preso está custodiado e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil relembra a importância de denunciar crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.