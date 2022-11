Polícia Civil prende em Glória acusado de estupro de vulnerável ocorrido em Carmópolis

A Delegacia de Nossa Senhora da Glória, com apoio da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um acusado de estupro de vulnerável cometido. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 31, na cidade de Nossa Senhora da Glória.

De acordo as investigações, o crime ocorreu no município de Carmópolis, em 2010. Por meio do Disque-Denúncia, a polícia obteve informações de que o investigado estava escondido em Nossa Senhora da Glória.

Dessa maneira, a equipe da Polícia Civil, junto com a Ciopac, prosseguiu para o local informado e realizouo cumprimento do mandado de prisão definitiva.

A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido. O caso está à disposição da Justiça.