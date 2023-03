Polícia Civil prende em Ilha das Flores investigado por crimes em Alagoas

Policiais civis da Delegacia de Malhada dos Bois, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deram cumprimento ao mandado de prisão de Luiz Gustavo dos Santos. Ele é investigado por crimes de homicídio e roubo, além de outras ações criminosas. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (9).

Segundo o delegado Albene Junior, o investigado residia na cidade de Ilha das Flores, mais precisamente no Povoado Bolivar. Após a prisão, o investigado foi encaminhado à Delegacia Regional de Penedo (AL), local onde a investigação está ocorrendo, ficando agora à disposição da Justiça.

A ação policial, que resultou no cumprimento do mandado de prisão de Luiz Gustavo dos Santos, ocorreu em apoio às polícias Civil e Militar de Alagoas, que deflagraram a Operação Divisas com o objetivo elucidar diversos crimes praticados naquele estado.