Fim de semana em São Paulo terá workshop gratuito sobre cultivo de plantas

A parceria entre o Shopping Garden e o Doutor em botânica, Samuel Gonçalves, também produtor de conteúdo do Instagram Um Botânico no apartamento, trará a oportunidade para quem gosta de plantas, aprender mais sobre o cultivo das mesmas e de forma gratuita. A primeira aula será realizada no dia 11 de março, às 10h, no Shopping Garden Sul e a segunda aula no dia 12 de março, também às 10h, no Shopping Garden Tatuapé.

Durante o workshop Samuel ensinará sobre as diferentes estruturas e órgãos vegetais, adaptações das plantas, adubação, substratos, luminosidade, tamanhos de vasos ideais, regas, podas, o que plantar nas diferentes estações do ano. As aulas serão presenciais nos endereços Avenida Bandeirantes, 5900 e Av Salim Farah Maluf 2211.

As vagas para participar dos workshops “Como se tornar expert no cultivo de plantas” são limitadas e as e as inscrições devem ser feitas pelo Instagram @shopgarden ou pelo WhatsApp (11) 95582.1650 ou (11) 95581.3145

Serviço:

Workshop “Como se tornar expert no cultivo de plantas”

Data: 11 e 12 de março de 2023

Onde: Shopping Garden Sul (11 de março)

Endereço: Av. Bandeirantes, 5900

Onde: Shopping Garden Tatuapé (12 de março)

Endereço: Avenida Salim Farah Maluf, 2211

Horário dos eventos: 10h