O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) combateu um incêndio em um caminhão carregado de algodão no município de Umbaúba, na tarde dessa segunda-feira (4). A guarnição do Quartel de Estância foi encaminhada para atender a ocorrência.

Os trabalhos de combate às chamas e rescaldo (procedimento para evitar a reignição do fogo) só foram concluídos à noite, por conta da quantidade de material combustível da carga.

“Fomos acionados por volta 14h40 para a ocorrência de um caminhão que tombou na pista e incendiou. Permanecemos atuando no local até por volta das 22h. Foram utilizadas para o combate duas linhas de mangueira, sendo uma com água e outra com Líquido Gerador de Espuma (LGE). Contamos com o apoio da prefeitura da cidade que disponibilizou uma retroescavadeira para a realização do rescaldo”, afirmou o tenente Jones Elvis.

Fonte: Ascom/CBMSE