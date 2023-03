Polícia Civil prende foragido do estado de Pernambuco

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Sergipe prendeu um homem de 38 anos, foragido do estado de Pernambuco por duas tentativas de homicídio. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 22, em um condomínio no bairro Porto Dantas, em Aracaju.

Com base nas informações recebidas da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, o acusado é condenado por duas tentativas de homicídio ocorridas no ano de 2008, na cidade pernambucana de Lagoa do Carro. No crime, o homem, em posse de uma faca, golpeou dois irmãos. Desde então, ele estava foragido da Justiça.

Na data de hoje, o DHPP realizou diligências no sentido de confirmar a informação recebida acerca da localização do procurado. Assim, a equipe conseguiu encontrá-lo no condomínio onde residia no bairro Porto Dantas e cumpriu o mandado de prisão definitiva expedido pelo Poder Judiciário pernambucano.

O condenado está à disposição da Justiça. Informações sobre crimes e localização de foragidos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.