Polícia Civil prende homem condenado por dirigir embriagado em Canindé de São Francisco

A Delegacia de Canindé de São Francisco prendeu um homem que causou acidente de trânsito por dirigir veículo sob efeito de álcool. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 14, na cidade de Canindé de São Francisco.

O acidente ocorreu em 2020, quando o homem invadiu a contramão, colidiu com outro veículo e fugiu do local. De acordo com as informações levantadas, o autor já foi preso duas vezes por embriaguez ao volante.

A sentença levou em consideração a reiteração do autor nesse tipo de delito. Ele está à disposição da Justiça, e será apresentado em audiência de custódia.