Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio na cidade de Itabaiana

Nessa quinta-feira, 13, policiais militares do Getam do 3º Batalhão realizaram a prisão de um homem por tentativa de homicídio, na cidade de Itabaiana, na Região Agreste do estado.

A prisão em flagrante foi efetuada por volta das 17h, momento em que as equipes do Getam localizaram o suspeito na residência da sua genitora, após desferir golpes de faca em um homem de 44 anos.

Os militares encontraram o suspeito depois de colherem informações no local do crime, no Centro de Itabaiana. A vítima foi encontrada sangrando, apresentando ferimentos na região do abdômen e da coxa esquerda.

O infrator foi encaminhado à Delegacia Regional.