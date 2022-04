Polícia Civil prende homem em flagrante durante investigação sobre veículo roubado em Itaporanga D’Ajuda

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante David Farias Moura, 25. Ele foi preso durante diligências investigativas feitas com o objetivo de recuperar um veículo roubado no dia 23 de março, no povoado Salvadorzinho, em Itaporanga D’Ajuda. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (1º).

De acordo com as informações policiais, com David, preso na tarde da quarta-feira (30), foi apreendido o veículo objeto das investigações, que estava com uma placa diferente da identificação original. Inicialmente, foi feito o procedimento policial por receptação qualificada.

Já na manhã dessa quinta-feira (31), apurou-se que David foi um dos autores da subtração do veículo automotor, havendo a comunicação desse fato ao Judiciário e representação por sua prisão preventiva, a qual foi deferida, permanecendo o investigado preso e à disposição da justiça.

A Polícia Civil orienta que qualquer informação sobre práticas criminosas sejam repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181).