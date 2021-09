Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio ocorrido em São Domingos

- Advertisement -

Policiais das delegacias de São Domingos, Campo do Brito e Macambira, com o apoio da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio de Itabaiana (Depatri), deram cumprimento ao mandado de prisão de Clodoaldo de Jesus Sousa. Ele foi preso no final da tarde dessa segunda-feira (27), no município de Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, ele é investigado por tentar matar a ex-companheira com uma faca, após desferir um golpe contra a vítima. Logo após o crime, Clodoaldo teria utilizado a arma para levar o celular da irmã da vítima. Em seguida, ele fugiu do local.

Após levantamentos e já em posse do mandado, os policiais civis o localizaram e fizeram a prisão do indivíduo. O investigado já encontra-se à disposição da Justiça.