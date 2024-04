A Delegacia de Tobias Barreto prendeu um homem suspeito de criar perfil falso em rede social e se passar por filho do ex-prefeito de Tobias Barreto. A prisão ocorreu nessa quarta-feira, 10.

Segundo o delegado Daniel Mattos, o suspeito havia criado um perfil falso em uma rede social, onde se passava por uma pessoa influente no município de Tobias Barreto. No caso investigado, ele se passava por filho do ex-prefeito, considerado pessoa influente na região.

Através do perfil falso, o suspeito atraía mulheres e marcava encontros com elas. No momento desse encontro, o suspeito dizia ser “amigo” dessa pessoa influente.

As investigações que foram iniciadas no mês de março, chegaram o fim quando o investigado como autor do crime foi identificado.

A Polícia Civil reforça que os crimes praticados em ambiente virtual continuarão sendo reprimidos.