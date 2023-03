Polícia Civil prende investigado por incendiar casa da ex-companheira em Itaporanga D’Ajuda

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o homem investigado por atear fogo na casa da ex-companheira entre o domingo (19) e a segunda-feira (20). O crime ocorreu no povoado Nova Descoberta, em Itaporanga D’Ajuda. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (22).

De acordo com o delegado Miguel Maximino, o investigado já respondeu criminalmente por outros crimes praticados contra a ex-companheira. “Tendo sido preso em flagrante por lesão corporal no ano de 2018, e indiciado no ano de 2022 pela prática de crimes contra a ex-companheira”, detalhou.

Assim que a vítima comunicou o fato sobre o incêndio do imóvel, a Delegacia de Itaporanga D’Ajuda instaurou o inquérito policial. “E foi dado início às diligências que culminaram na prisão do investigado. Assim, a Polícia Civil elucidou o crime em menos de 72 horas”, acrescentou o delegado.