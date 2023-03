Polícia Civil prende investigado por receptação em Canindé de São Francisco

Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriram o mandado de prisão de um homem dono de uma loja de celular na cidade. Ele é investigado pelo crime de receptação. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (28).

De acordo com as informações policiais, o suspeito teria adquirido um celular furtado em Estância no ano passado e teria vendido uma peça do aparelho a outro lojista local que já havia sido preso em fevereiro.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido