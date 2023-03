Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju

Na noite desta terça-feira (28), policiais militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Dom Pedro, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o homem foi preso quando tentava fazer uma entrega da droga haxixe no estacionamento de um supermercado da localidade.

O suspeito também foi flagrado com drogas sintéticas e, após tomar ciência dos seus direitos, informou que iria colaborar com a polícia, indicando o local onde guardava mais drogas.

Então, foram apreendidas mais drogas sintéticas e 18 munições de calibre .40.O suspeito foi encaminhado à delegacia plantonista para as providências legais