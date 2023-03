Polícia Civil prende investigados por tráfico de drogas de alto valor no mercado

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. Os investigados são Júlio César Chaves Santana e Flávio Alexandre de Jesus Santos. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (31).

De acordo com as informações policiais, a ação foi desencadeada em continuidade às investigações em torno de uma operação que ocorreu em julho do ano passado.

Na época, foi presa uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Com ela, foram apreendidos cerca de 150 kg de skunk e maconha. A droga estava avaliada em R$ 2 milhões.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A partir da prisão da mulher e apreensão das drogas, a investigação identificou que o entorpecente pertencia a Julio Cesar. Já o transporte da droga era feito por Flávio Alexandre.

Na ação policial que resultou nas prisões dos investigados, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, dos quais dois deles no sistema prisional sergipano, com apoio operacional de policiais penais, onde foram apreendidos dois aparelhos celulares, além de diversos objetos cortantes utilizados como arma.

As investigações seguirão titularizadas pelo Cope com o objetivo de identificação de outros envolvidos e localização de ativos financeiros e materiais ilícitos. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).