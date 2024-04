Policiais civis da Delegacia de Carmópolis prenderam em flagrante uma mulher por abandono de incapaz. Ele é a mãe de duas crianças – de quatro e 12 anos – e as deixava desamparadas e sem alimentação quando saía para se divertir e ingerir bebida alcoólica por dias. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 5.

Após informações repassadas pelo Conselho Tutelar de Carmópolis, a autoridade policial constatou que existiam duas crianças abandonadas dentro de casa e sem alimentação. Na apuração do caso, ficou constatado que a mãe das crianças deixava as vítimas em alimentação e voltava embriagada para casa.

Iniciadas as diligências, foram postas a termo as declarações das vítimas e acostado os relatórios do conselho tutelar. Em seguida, a mulher foi encontrada e presa em flagrante, após comparecer à residência em estado de embriaguez.

Conforme ficou apurado pela equipe policial, a mulher saiu de casa deixando as crianças desamparadas e retornou no final da noite do mesmo dia. No outro dia, saiu com as crianças e começou a ingerir bebida alcoólica, deixando as vítimas em casa e saindo novamente, apenas retornando na tarde do dia seguinte, momento da prisão.

A prisão foi comunicada aos familiares. As crianças terão assistência. A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.