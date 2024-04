Na manhã desta segunda-feira (1º), no município de Carira, o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) recuperou uma Honda CG 150 roubada.

A equipe recebeu a denúncia que, no povoado Nova Descoberta, havia uma motocicleta abandonada. Com base na suspeita, os policiais foram até o local, e depararam-se com uma moto sem placa de identificação. O suposto proprietário também estava lá.

Ele alegou que teve a sua motocicleta roubada há oito dias.

Em virtude do fato, o caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas que o caso exige.