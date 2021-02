Polícia Civil prende suspeita com cocaína na zona sul da capital

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) deflagraram operação na zona de expansão da capital sergipana, na tarde desta quarta-feira, 10, após visualizarem uma investigada saindo do condomínio em poder de uma sacola. No material que a suspeita carregava, foram encontrados cinco quilos de cocaína.

De acordo com as informações policiais, as investigações se iniciaram há cerca de uma semana, após o recebimento de uma informação anônima por meio do Disque-denúncia. Durante toda semana, os agentes do Denarc diligenciaram até descobrirem o local onde eram guardados os entorpecentes do grupo investigado.

Uma vez descoberto o apartamento onde estavam os entorpecentes, nesta tarde, foi realizada a prisão em flagrante de Daiane Vieira Nunes, de 29 anos, no exato momento em que saiu caminhando com cinco tabletes de cocaína para fazer uma entrega. No seu apartamento, ainda foram encontrados outros dez tabletes de cocaína, totalizando 15kg da droga.

A flagrada e os entorpecentes foram encaminhamos para a sede do Denarc, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico. A autoridade policial ainda representou por sua prisão preventiva. SSP