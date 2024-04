Nesta terça-feira, 02, policiais civis da Delegacia Regional de Carira cumpriram um mandado de prisão contra um suspeito de descumprir medidas protetivas no município. O caso foi denunciado pela própria vítima, que é ex-namorada do suspeito. Com as informações passadas pela mulher, a Polícia Civil representou um mandado, o qual foi deferido pelo Juízo de Carira, sendo cumprido logo depois.

Após a operação policial, o preso foi encaminhado para a realização da audiência de custódia e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reitera a importância de denunciar por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.