Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Itabaiana

Policiais civis do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis prenderam Vanderleu Conceição da Silva, 24 anos, principal suspeito de praticar um feminicídio no município de Itabaiana. O crime que vitimou Adriana de Almeida Santos aconteceu no dia 24 de maio deste ano, no povoado Rio das Pedras, zona rural de Itabaiana.

Segundo as investigações, Vanderley, que mantinha um relacionamento com a vítima, foi a última pessoa a ter contato com ela após terem passado o dia juntos. O suspeito alega terem sido vítimas de assalto, no entanto, nenhum pertence foi subtraído. “Foram ouvidas várias testemunhas e colhidas imagens de vídeo próximo ao local do crime, que apontaram diversas contradições nos relatos de Vanderley”, conta a delegada Josefa Valéria.

Testemunhas ouvidas afirmaram que o suspeito já havia agredido a vítima anteriormente e tentado terminar a relação, mas ela se negava a aceitar. Objetos possivelmente ligados ao crime foram apreendidos e serão encaminhados para perícia. “A prisão temporária foi decretada por 30 dias e a polícia espera poder esclarecer como se deu o fato dentro desse prazo”, completou a delegada.

SSP