Na manhã desta quarta-feira, 22, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um investigado por filmar e divulgar o vídeo de nudez de uma vítima. As imagens registraram o momento em que uma mulher tomava banho no quintal de sua casa, em Aracaju.

Após as informações apresentadas pela vítima, a Polícia Civil iniciou um inquérito para averiguar o caso. Com a coleta de depoimentos e outras diligências policiais, foi representado o mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário, o qual foi acatado.

Com o cumprimento do mandado, foi apreendido o aparelho telefônico do suspeito. Em seu interrogatório, o preso confessou a autoria do crime e revelou que subia em uma escada para visualizar o momento privado da vítima.

O aparelho celular será analisado e o procedimento concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.