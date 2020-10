Polícia Civil prende suspeito de homicídio que estava foragido desde 2002

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Inteligência (NIDHPP/Dipol) localizaram Edmundo Oliveira dos Santos, suspeito da prática de um homicídio no ano de 2001, na cidade de Itabaiana. Ele foi localizado em Praia Grande (SP). A prisão ocorreu, na tarde dessa segunda-feira, 19, com o apoio da Agência de Inteligência da Polícia Militar do 45º BPMI e 1ª Companhia da RPM, unidades policiais de São Paulo.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado em 25 de março de 2001. No ano seguinte, 2002, foi determinada a prisão preventiva do suspeito, que desde então estava foragido. No decorrer do procedimento investigativo, foi verificado que Edmundo estava fazendo uso de documento falso, com os dados do irmão. O Instituto de Identificação e o Instituto de Criminalística contribuíram para a correta identificação do detido.

Na segunda-feira, 19 de outubro de 2020, o suspeito foi detido na cidade de Praia Grande (SP). No momento da detenção, ele apresentou documentação falsa. Em decorrência da situação, além do cumprimento do mandado de prisão, foi lavrado um auto de prisão em flagrante pela apresentação de documentação falsa. Edmundo foi detido e será recambiado para Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça.

SSP