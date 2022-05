Polícia Civil prende suspeito de roubo de motocicleta praticado em Campo do Brito

Policiais civis da Delegacia de Campo do Brito, com apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por roubo de motocicleta. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (5), em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, o roubo ocorreu em Campo do Brito. O suspeito, que já era investigado por outros crimes de natureza patrimonial em cidades da região, sempre cometia os delitos com o uso de arma de fogo.

Durante as diligências, ainda foram recuperados dois aparelhos celulares com restrição de roubo. O suspeito já encontra-se à disposição da Justiça.