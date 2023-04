O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) prendeu um homem de 37 anos por tentativa de feminicídio e ameaça de morte, no contexto de violência doméstica. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 26, no Complexo Taiçoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações, o suspeito vinha ameaçando a vítima e a agrediu com uma arma de fogo. Diante dos fatos, foram emitidos os mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar, a fim de prender o autor e também encontrar a arma de fogo usada no delito.



“Por ocasião do cumprimento do mandado de prisão e do mandado de busca e apreensão domiciliar, a equipe policial flagrou o réu com uma quantidade de maconha e realizou também a prisão em flagrante por tráfico de drogas”, explica a delegada Nayanna Batalha, que esteve à frente da ação.

Informações sobre crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo da fonte é garantido.