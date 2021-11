Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Carmópolis

- Advertisement -

Policiais da Delegacia de Carmópolis cumpriram, na tarde dessa quarta-feira (03), um mandado de prisão preventiva contra Douglas de Almeida Araújo. Ele é suspeito de efetuar disparos de arma de fogo contra outro homem, de prenome Edjânio, no município carmopolense, no primeiro semestre deste ano.

O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário, após a representação policial pela prisão do suspeito, depois da investigação do caso ser concluída. Assim, foi apurado o fato, ocorrido na noite de 06 de junho deste ano, em que Douglas atirou contra a casa da vítima, localizada no centro da cidade de Carmópolis.

De acordo com informações presentes no relatório final do inquérito policial, uma criança de oito anos estava presente na residência durante o acontecimento, e também teve sua vida colocada em risco. O crime teria sido motivado por uma desavença entre o autor e a vítima, após esta última flertar com a esposa de Douglas, provocando ciúmes no suspeito.

O preso será encaminhado para a audiência de custódia em Carmopólis e seguirá à disposição da Justiça, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.