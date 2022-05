Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Tobias Barreto

Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto prenderam em flagrante Wendel Menezes da Silva, 21. A ação policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (4), no bairro Santa Rita, em Tobias Barreto.

De acordo com as informações policiais, as investigações se iniciaram com a ajuda da população, que comunicou a prática do crime por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil.

Com o suspeito, foram apreendidas drogas do tipo maconha e cocaína, além de aparelhos celulares, dinheiro e uma motocicleta usada na atividade criminosa.

Ele ainda é investigado por receptação e será encaminhado para uma unidade policial da capital, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.