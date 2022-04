Polícia Civil prende suspeitos de roubo em Nossa Senhora das Dores

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores deram cumprimento aos mandados de prisão de José Lairton Santos, conhecido como “Kinha”, 21, e de Júlio Rodrigues Lopes Neto, 20. Eles são suspeitos de roubo. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (7).

De acordo com as informações policiais, os suspeitos teriam abordado duas senhoras no ponto de ônibus da entrada do povoado Taperoá e praticado o roubo. O caso ocorreu no final de 2021.

Com as investigações, os suspeitos foram identificados e tiveram suas prisões solicitadas à Justiça. O suspeito José Lairton Santos foi preso no início do ano por prática de tráfico de drogas e posto em liberdade, agora retornando à prisão.