Ação conjunta resulta na liberação de refém em Itabaiana

Na noite dessa quinta-feira (7), uma ação tática de negociação das polícias Militar e Civil resultou na liberação de um refém. A ocorrência, registrada na região central de Itabaiana, foi finalizada sem feridos.

De acordo com informações policiais, após o recebimento da denúncia, a equipe foi ao local. Quando o suspeito viu a aproximação policial, correu para dentro de uma residência. No momento da fuga, o suspeito fechou o portão da casa e fez o proprietário do imóvel de refém.

Imediatamente, os policiais adentraram no imóvel e iniciaram a negociação, com o auxílio de agentes da Polícia Civil. Após conciliação, o suspeito se entregou. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380 com uma munição e outras nove em um carregador.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis