Polícia Civil prende três investigados por tráfico de drogas em Estância

A Delegacia Regional de Estância, com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prendeu três investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que atuavam nos Bairros Alagoas, Alecrim e Bonfim, em Estância. A ação policial ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10, no município estanciano.

Como resultado dos oito meses de investigações coordenadas pelos delegados Érico Xavier e Renato Tavares, os policiais realizaram diversas diligências e deram cumprimento aos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em três endereços de propriedades dos envolvidos.

“Estávamos investigando esse grupo criminoso, devido aos inúmeros apelos da comunidade local, em razão do intenso comércio de tráfico de drogas nos bairros Alagoas, Alecrim e Bonfim. Com isso, foram representadas ao Poder Judiciário pelas prisões temporárias dos investigados, bem como pela expedição dos mandados de busca e apreensão em seus endereços, sendo eles presos e apreendidos, em suas residências, drogas, celulares, duas motos, dinheiro e balança de precisão”, explicou o delegado Renato Tavares.

Os suspeitos estão à disposição da Justiça, para que as providências necessárias sejam tomadas. A população pode contribuir com informações por meio do 181, Disque-Denúncia da Polícia Civil. O sigilo é garantido