Na noite da última quarta-feira, 7, a Polícia Militar, por meio do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), apreendeu aproximadamente 15Kg de cocaína no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento de rotina no Loteamento Dom Luciano, quando foi informado, por populares, de que havia uma movimentação incomum em uma residência. Foi visto um material grande e pesado enrolado em uma lona preta sendo retirado de um carro e transportado para dentro do imóvel.

Ainda segundo os populares, os residentes no imóvel haviam chegado recentemente ao local e todos os dias eram ouvidos barulhos estranhos vindo das residência.

Os militares se deslocaram ao local e viram uma prensa hidráulica e alguns tabletes brancos semelhantes à cocaína. O imóvel estava vazio e estava sendo utilizado como refinaria de cocaína.

Diante do flagrante, os policiais adentraram a refinaria e fizeram a apreensão de uma balança de precisão, duas peneiras, cinco potes de creatina, duas colheres, sacolas plásticas, quatro fitas adesivas e uma prensa hidráulica.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes.