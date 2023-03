Polícia Militar apreende 38 pinos com cocaína no município de Estância

Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), apreenderam 38 pinos contendo cocaína no município de Estância, na região Centro-Sul do estado. Ação policial aconteceu nessa segunda-feira (06).

Segundo informações policiais, a equipe recebeu uma informação de que dois homens armados em uma motocicleta estariam realizando uma série de roubos no Bairro São Jorge. De imediato, os policiais intensificaram as rondas na localidade e localizaram os suspeitos.

No flagrante, a dupla iniciou uma tentativa de fuga, percorrendo várias ruas em alta velocidade. Na perseguição, os criminosos chegaram a realizar disparos de arma de fogo contra os policiais.

Eles jogaram a motocicleta dentro da ‘Maré do Porto da Areia’ e pularam do veículo, com o objetivo de desviar a atenção das equipes.

Ainda assim, um dos policiais pulou dentro do rio e capturou um dos suspeitos. Com ele, foram apreendidos 38 pinos de cocaína. Já o comparsa dele, não foi alcançado.

O caso foi encaminhado à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM