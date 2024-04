Na madrugada do último sábado, 30, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu uma arma de fogo e prendeu uma pessoa pelo seu porte ilegal, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela região, quando foi acionada por um motociclista, que alegou ter visto um homem portando a arma na cintura. O suspeito estaria no interior de uma residência, que estava com as portas abertas.

Com base na informação, os militares deslocaram-se até o endereço informado pelo popular e confirmaram a denúncia. Ao notar a presença policial, o suspeito jogou a pistola e tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Em virtude do flagrante, foram realizadas as buscas pessoal e domiciliar. Além da pistola de inox calibre. 40, com numeração suprimidas, os policiais encontraram dois carregadores e 22 munições.

A consulta de dados constatou que o homem tinha passagem pelo sistema prisional pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Ele e a arma de fogo foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE