Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo em Itabaiana

Nessa segunda-feira (15), policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam várias embalagens contendo maconha e cocaína, além de uma arma de fogo, no Povoado Lagoa Seca, em Itabaiana. Durante a ação, a equipe policial foi recebida a tiros por um homem suspeito de tráfico de drogas.

Segundo relato policial, os militares realizavam rondas, quando receberam a informação de que um homem estava vendendo drogas no respectivo povoado. De imediato, as equipes intensificaram as buscas pelo suspeito, localizado em frente a uma residência.

No momento da abordagem, ele entrou no imóvel e passou a atirar várias vezes contra os policiais, na tentativa de se livrar do flagrante. Os PMs reagiram à injusta agressão e atingiram o suspeito. Ele foi socorrido e levado com vida para o Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Dentro de uma bolsa, tipo pochete, pertencente ao agressor, os policiais encontraram drogas, divididas em embalagens de cocaína e maconha e uma arma de fogo.O caso foi encaminhado à Delegacia de Itabaiana para serem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom/PMSE